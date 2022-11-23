Через Неву построят еще один разводной мост

В рамках строительства Широтной магистрали в створе Зольной и Фаянсовой улиц соорудят низководный разводной мост через Неву, о чем сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на АО "ЗСД". Представитель компании заверил, что переправа будет походить на соседний Финляндский железнодорожный мост и не помешает обзору исторических видов города.

"Расстояние между мостами в этой части города (мост Александра Невского и Володарский мост) составляет более 7 км, их пропускная способность исчерпана, в часы максимальных нагрузок наблюдаются постоянные заторы", - рассказали в обоснование инициативы.

В компании "Магистраль Северной столицы", выступающей концессионером первого этапа строительства Широтной магистрали, подтвердили эту информацию. Широтная магистраль, иногда называемая Восточным скоростным диаметром, задумывается как платная трасса, которая свяжет ЗСД с Мурманским шоссе. Реализация проекта стартовала со строительства Витебской развязки.

Отметим, что ровно год назад Совет по сохранению культурного наследия одобрил проект еще одного разводного моста через Неву, который соединит Большой Смоленский проспект и улицу Коллонтай. Ради строительства придется снести несколько дореволюционных домов на левом берегу Невы, против чего протестуют градозащитники.