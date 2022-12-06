Госдума поддержала проект о преимущественном праве мобилизованных на оставленные рабочие места

Депутаты Государственной думы 6 декабря одобрили во втором чтении законопроект о преимущественном праве мобилизованных и контрактников на получение ранее занимаемой должности. Инициатива предусматривает предоставление им соответствующего права, если срок трудового договора истек в период его приостановки в связи с призывом по мобилизации.

Проект предусматривает внесение поправок в статьи Трудового кодекса. Изначально законопроект предусматривал закрепление за работодателями обязанности оплачивать дорогу вахтовиков и обратно. Ко второму чтению текст дополнили положением о правах мобилизованных.

"Поправкой второго чтения в законодательство вносится норма, согласно которой за мобилизованными сохраняется преимущественное право поступления на работу в ранее занимаемой должности или на другую вакантную должность, соответствующую квалификации работника", — указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В случае, если мобилизованный лишен возможности возвратиться на прежнее место работы, он должен получить право на иную должность или работу в соответствии с его квалификацией. При их отсутствии ему полагается право на вакантную нижестоящую должность или же хуже оплачиваемую работу.

Также Госдума одобрила во вторник законопроект, касающийся размера МРОТ в 2023 году.