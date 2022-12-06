Госдума одобрила во втором чтении законопроект о величине МРОТ в 2023 году

Депутаты Государственной думы 6 декабря поддержали во втором чтении поправки к закону "О минимальном размере оплаты труда", сообщило ТАСС. Внесенный правительством законопроект предполагает установление величины МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рублей.

"МРОТ с 1 января 2023 г. предлагается установить в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3 процента к предыдущему году", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ожидается, что размер МРОТ окажется на 4 % выше значения прожиточного минимума, а его соотношение с медианной зарплатой за 2021 год составит 45,9 %. Как полагают авторы проекта, его принятие будет способствовать повышению заработной платы у приблизительно 3,5 миллиона россиян.

Сегодня же правительство Петербурга определило величину прожиточного минимума в городе на следующий год, установив его на уровне 15 094 рублей. Днем ранее президент Владимир Путин подписал закон о прожиточном минимуме в России в размере 14 375 рублей.