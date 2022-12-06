Два моста разведут в Петербурге в ночь на 7 декабря

Несмотря на то, что в городе на Неве сезон навигации с ноября официально закрыт, петербургские мосты подвергают технической разводке, что доставляет неудобства местным автомобилистам. Так, в ночь на 7 декабря будут разведены две переправы — Литейный и Биржевой мост.

Литейный мост перекроют с 01:40 до 04:45, а Биржевой — с 02:00 до 04:45, извещает пресс-служба "Мостотреста".

Технические "процедуры" с городскими переправами будут проводить до 9 декабря. Биржевой мост разведут и 8 декабря с 02:00 до 04:55.

Аналогичный процесс затронет также Троицкий и Благовещенский мосты, которые будет недоступны ночью 8 и 9 декабря в периоды с 01:20 до 04:50 и с 01:25 до 05:00 соответственно.

Напомним, ранее Биржевой мост вновь открыли после ремонта для пешеходов и автомобилистов.