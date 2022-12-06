Полиция составила протокол на депутата ЗакСа Ленобласти за проведение встречи с жителями

Полиция составила протокол о проведении публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) на депутата Заксобрания Ленобласти Дмитрия Звонкова (КПРФ), сообщило 6 декабря "ОВД-Инфо"*. Причиной послужило проведение встречи с жителями Нового Девяткино после получения от властей отказа в проведении митинга.

Митинг был посвящен протесту против уплотнительной застройки в связи с недовольством местных жителей постройкой десятиэтажки во дворе детского сада. Звонков числился одним из организаторов акции.

Изначально районная администрация согласовала мероприятие, однако 26 ноября, накануне его проведения, разрешение отозвала. Причиной этого чиновники назвали действующий запрет на проведение публичных акций, связанный с установлением "базового уровня готовности".

Звонков сообщил в соцсетях об отмене митинга. Вместо этого он решил провести мероприятие в формате встречи избирателей с депутатом. На самой встрече два часа дежурил сотрудник полиции, никаких замечаний от него не поступало, рассказал парламентарий.

Тем не менее, 5 декабря Звонкову позвонили из полиции с приглашением явиться в отдел. Там на него составили административный протокол о нарушении порядка организации митинга, суд по делу намечен на среду, 7 декабря.

Отметим, что 5 декабря стало известно об отмене в Ленобласти действия запрета на проведение митингов, введенного из соображений антитеррористической безопасности. При этом проводить публичные акции можно исключительно в специально отведенных местах, а подавать заявки следует не менее чем за 14 дней до назначенного срока.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр иноагентов