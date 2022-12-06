Депутат Пискарев насчитал 325 иностранных агентов

Глава комиссии Госдумы по противодействую иностранному вмешательству Василий Пискарев ("Единая Россия") озвучил сведения о количестве действующих субъектов в реестре иностранных агентов, сообщило 6 декабря ТАСС. Информацией депутат поделился на заседании комиссии Совета законодателей по вопросам нацбезопасности и противодействию коррупции.

"На сегодня в реестре иноагентов — 325 субъектов", — поведал Пискарев.

Депутат уточнил, что всего в списке иноагентов насчитывалось 493 лица, однако 168 из них были исключены из реестра "по причине того, что они перестали заниматься политической деятельностью".

Напомним, 1 декабря Министерство юстиции представило на своем сайте единый список иностранных агентов из 493 позиций, собранный воедино из прежде существовавших четырех списков. Изменение было связано со вступлением в силу закона о контроле за деятельностью иностранных агентов.

Фото: Telegram-канал Василия Пискарева