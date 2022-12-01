Минюст представил единый реестр иноагентов

Министерство юстиции опубликовало 1 декабря на своем сайте единый реестр иностранных агентов. Список насчитывает 439 позиций, он образован путем слияния воедино четырех ранее существовавших перечней. Сами они исчезли с сайта Минюста.

Новый реестр представляет собой таблицу с данными о каждом лице, признанном иностранным агентом. В частности, Минюст должен указывать ФИО, дату рождения, адрес, СНИЛС признанных иноагентами людей и ОГРН и ИНН организаций. Также таблица должна содержать основания для включения в перечень иноагентов и дату этого решения, а также другую информацию. На случай исключения лица из списка существует соответствующая колонка.

Нововведение связано со вступившим с 1 декабря в силу законом о контроле за деятельностью иностранных агентов. Среди прочего, он содержит положение о создании единого реестра иноагентов.

Сам закон о контроле за деятельностью иноагентов был подписан президентом Владимиром Путиным в середине июля. В ноябре правительство определилось со списком сведений об иноагентах, который надлежит публиковать Минюсту.