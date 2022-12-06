Патриаршая комиссия предложила дополнить Уголовный кодекс понятием "деструктивной идеологии"

В Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях следует ввести понятие "деструктивная идеология", заявила 6 декабря эксперт патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инга Юмашева. По ее словам, в дальнейшем это позволит наказывать виновных в распространении признанного деструктивным мировоззрения.

Заявление Юмашевой прозвучало в Госдуме во время заседания экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере, передает РИА "Новости". Среди прочего, представительница РПЦ увидела в деструктивной идеологии угрозу демографической ситуации в России, а попутно посетовала на сложность борьбы с ней.

"На данный момент никак не отражено, как должно происходить противодействие этой деструктивной идеологии", — пожаловалась Юмашева.

В конце октября патриарх Кирилл высказался в пользу включения жертвенности, любви к родине, верности и долга в Стратегию нацбезопасности. При этом он объявил такие понятия, как права и свободы человека, а равно и его достоинство, "заимствованиями из западноевропейской философии".