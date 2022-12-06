Медведев заявил, что сам пишет в своей Telegram-канал

Бывший президент, а ныне замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил 6 декабря о том, что самолично пишет посты в свой Telegram-канал. При этом он признал, что помощники у него имеются.

Слова Медведева прозвучали в ходе его встречи с членами "Молодой гвардии "Единой России"" и "Волонтёрской роты "Боевого братства"". В своем выступлении он, среди прочего, согласился с наличием в постах определенных резкостей.

"Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: "ты что, сбрендил что ли?" Только я могу такое сделать", — передает слова замглавы Совбеза ТАСС.

Также Медведев заявил, что для привлечения внимания к своей персоне следует говорить правду. "Это ключ к тому, чтобы тебя слушали, читали, доверяли. Как только ты пытаешься каким-то образом вильнуть, что называется, это не оценят", — поделился он своим мнением.

Посты Медведева в Telegram неоднократно привлекали внимание публики из-за своей экспрессивности и использования неоднозначных ходов. Так, например, 4 ноября он упоминал "кучку безумных нацистов-наркоманов", "разномастную свору хрюкающих подсвинков" и называл целью России "остановить верховного властелина ада".