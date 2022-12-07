Ночью на Дворцовой установили новогоднюю 23-метровую ель

Главный символ Нового года — срубленная в Ленинградской области ель — прибыла на петербургскую дворцовую площадь ночью 7 декабря. Фото- и видеозаписью с места установки дерева делится 78.ru.

Высота ёлки — 23 метра. Накануне днём её спилили в заказнике Приозерского района.

За перевозку и установку дерева на Дворцовой Смольный в этом году заплатит 7 млн рублей. Отметим, что живая ель на главной городской площади появляется второй год подряд.

Напомним, в нынешнем году городская администрация решила отказаться от части новогодних мероприятий (например, нескольких концертов). Вместо этого деньги хотят направить на снабжение всем необходимым петербуржцев, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

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