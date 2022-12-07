Депутаты ЗакСа приняли новые полномочия по обращению с животными

Законодательное собрание Петербурга на заседании 7 декабря одобрило в окончательном чтении законопроект о новых полномочиях парламента и правительства по обращению с животными. Новая обязанность депутатов — принять закон о дополнительных требованиях к содержанию животных. В частности, речь идет о выгуле, уточняется в проекте закона.

Правительство же обязано будет установить порядок по предотвращению нападения животных на людей, следует из документа. Также исполнительная власть должна определять места, куда бездомных животных возвращать нельзя. Кто будет принимать такие решения, тоже решит правительство.

Ранее соавтор документа, депутат от "Единой России" Денис Четырбок отметил, что некоторые петербуржцы создают в жилых квартирах питомники. Это создает проблемы для их соседей, отметил парламентарий.

В первой версии документа доптребования к содержанию животных должно было устанавливать правительство, но фракция "Справедливая Россия – За правду" выступило против передачи этого полномочия органам исполнительной власти. Депутаты подготовили поправку о том, что такие условия должны быть прописаны законом самим парламентом. Это предложение одобрили при рассмотрении законопроекта во втором чтении.

София Саттарова