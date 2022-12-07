Депутаты ЗакСа предварительно одобрили террпрограмму по здравоохранению на 2023 год

Парламент Петербурга на заседании 7 декабря одобрил в первом чтении законопроект о корректировке территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год. Документ в парламент внесен от имени губернатора города Александра Беглова.

Его представитель в парламенте Константин Сухенко сообщил, что корректировка нужна из-за ранее измененного бюджета на текущий год. По новой версии, стоимость террпрограммы на 2022 год составит 201,9 млрд рублей, рассказал Сухенко. По его словам, 76,2 млрд рублей поступят из бюджета города, а 125,7 млрд рублей — из фонда ОМС.

Также депутаты одобрили законопроект о территориальной программе здравоохранения на 2023 год. Ее общая стоимость составит 214,6 млрд рублей, сообщил Сухенко. Из них 80,8 млрд рублей пойдут из бюджета Петербурга, а 133,8 млрд рублей — из фонда ОМС, сказал представитель губернатора. Подушевой норматив составит более 22 тысяч рублей при федеральной норме — около 19 тысяч рублей, отметил Сухенко.

София Саттарова