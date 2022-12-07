В Telegram запустили чат-бот для вопросов о тарифах в Петербурге

Для петербуржцев начал работу новый чат-бот в Telegram, посвященный актуальным тарифам, о чем сообщает профильный комитет. Содержащуюся в нем информацию обещают регулярно пополнять, а пока через сервис под названием "Тариф-эксперт" можно получить ответы на вопросы о тарифах на коммунальные услуги, транспорт, парковку и эвакуацию автомобилей.

Отметим, что с декабря в городе и стране повысили коммунальные тарифы, что случилось уже во второй раз за год.

Ранее в Смольном объявили, что готовы в следующем году потратить на цифровизацию 3,6 млрд рублей. Деньги, в частности, пойдут на создание новых чат-ботов, которые будут информировать горожан по экологическим и транспортным вопросам. Всего новых цифровых сервисов за год планируют создать около двадцати.