В комблаге ответили на претензии петербуржцев об отсутствии уборочных машин на дорогах по утрам

Заместитель руководителя комитета по благоустройству Николай Пришлецов ответил на вопрос о том, почему жители Петербурга не замечают снегоуборочной техники по дороге на работу по утрам, пишет "Фонтанка".

Пришлецов рассказал, что в утренние часы у дорожных предприятий происходит пересменка, поэтому техники не видно, а все ключевые уборочные работы проводятся ночью, когда улицы чистит максимальное количество машин. Днём уборка идёт не такими интенсивными темпами, а к вечеру и вовсе сбавляет обороты, чтобы не создавать большее количество заторов.

Петербург в начале недели охватил новый снежный циклон, принёсший с собой обильные осадки.

Ранее в Смольном поручили дорожникам не допускать избыточного использования соли при уборке улиц.