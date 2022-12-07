ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:59

В комблаге ответили на претензии петербуржцев об отсутствии уборочных машин на дорогах по утрам

фото ЗакС политика В комблаге ответили на претензии петербуржцев об отсутствии уборочных машин на дорогах по утрам

Заместитель руководителя комитета по благоустройству Николай Пришлецов ответил на вопрос о том, почему жители Петербурга не замечают снегоуборочной техники по дороге на работу по утрам, пишет "Фонтанка".

Пришлецов рассказал, что в утренние часы у дорожных предприятий происходит пересменка, поэтому техники не видно, а все ключевые уборочные работы проводятся ночью, когда улицы чистит максимальное количество машин. Днём уборка идёт не такими интенсивными темпами, а к вечеру и вовсе сбавляет обороты, чтобы не создавать большее количество заторов.

Петербург в начале недели охватил новый снежный циклон, принёсший с собой обильные осадки. 

Ранее в Смольном поручили дорожникам не допускать избыточного использования соли при уборке улиц.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама