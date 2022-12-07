ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:51

В Петербурге более чем на 10% увеличили коронавирусный коечный фонд

фото ЗакС политика В Петербурге более чем на 10% увеличили коронавирусный коечный фонд

Рост COVID-заболеваемости в Петербурге в течение последних двух недель привел к увеличению инфекционного коечного фонда. За минувшие сутки он вырос на 12,2%: теперь для граждан с симптомами пневмонии и коронавируса доступно 2360 коек. Из них свободно примерно 16%, что отражено в последней статистике от оперативного штаба при Смольном.

В понедельник было объявлено, что пациентов с инфекцией вновь начнет принимать пушкинская больница № 38 имени Семашко, в последние полтора месяца существовавшая в обычном режиме.

Официальный показатель суточной COVID-заболеваемости в городе непрерывно растет начиная с 24 ноября. Тогда вновь заболевших насчитали 463, тогда как в среду 7 декабря их числится уже 872.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама