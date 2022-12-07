Молодёжные парламенты Петербурга и ДНР заключили соглашение о взаимном сотрудничестве

В Мариинском дворце прошла встреча представителей Молодёжных парламентов Петербурга и Донецкой народной республики, информирует пресс-служба Заксобрания. В ходе дискуссии представители собраний заключили соглашение о двустороннем сотрудничестве.

Документ подписали председатель МП СПб Дмитрий Агафонов и заместитель председателя МП ДНР Екатерина Еременко.

К присутствовавшим обратился спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский. Он напомнил о восстановлении Мариуполя, которым в том числе занимаются волонтёры из города на Неве.

"Главное, чтобы ваш договор был наполнен конкретными делами, настоящим взаимодействием. Ребята из Петербурга должны погрузиться в жизнь региона, узнать, как там живут люди. Работа в молодёжных парламентах должна подготовить вас к будущему управлению страной", - отметил Бельский.

Екатерина Еременко выразила надежду на благотворное сотрудничество двух парламентов. В свою очередь Дмитрий Агафонов вспомнил о том, в каком положении сейчас находится Мариуполь, выразив сожаление в связи со смертью председателя МП ДНР Максима Роганова.

Молодёжный парламент ДНР был учреждён в январе 2019 года. Он состоит из 50 человек, в его структуре действуют 7 комитетов.

ЗАКС.Ру рассказывал о том, как прошло первое заседание Молодёжного парламента Петербурга 23 сентября.