Путин хочет сделать из СПЧ "эффективную международную площадку"

Президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека упрекнул западные правозащитные структуры в нежелании замечать проблемы Донбасса. По данным главы государства, вновь вошедшие в состав РФ территории в настоящее время обстреливаются Вооруженными силами Украины, но международные институты не реагируют на это, "будто все они разом ослепли или оглохли". В связи с этим Путин предложил рассмотреть существующий при нем совет как орган международного значения в обозримом будущем.

"Полагаю, что наш Совет как институт, работающий с широким кругом общественных организаций в России и за рубежом, мог бы стать эффективной международной площадкой, где бы обсуждалась проблематика прав человека и их защиты в современном мире. Существующие подходы требуют всестороннего анализа, так как их стали применять для достижения совсем других, далеко не благих целей", - приводит его слова "Интерфакс".

По мнению Путина, в сегодняшних геополитических реалиях правозащитная деятельность стала инструментом для разрушения суверенитетов стран и насаждения западных доктрин.

Отметим, что в ноябре из состава СПЧ исключили людей, скептически оценивавших военную спецоперацию на Украине, и заменили их активными сторонниками боевых действий.