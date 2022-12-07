"Необходимости для государства в этом нет никакой": Путин высказался о возможности новой мобилизации

На ежегодной встрече с членами Совета по правам человека глава государства Владимир Путин коснулся вероятности новой волны мобилизации, которую часто педалируют в СМИ и соцсетях. По сведениям Путина, на сегодняшний день в боевом резерве числятся 150 тысяч человек, готовых принять участие в военной спецоперации, причем 77 тысяч из них находятся непосредственно в боевых подразделениях. Из этого факта он сделал вывод, что опасения гипотетического возобновления мобилизации пока беспочвенны.

"Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой", - произнес президент, цитируемый ТАСС.

Напомним, что в конце октября Кремль объявил о полном окончании всех мобилизационных мероприятий. При этом Путин подписывать указ, "закрывающий" частичную мобилизацию, так и не стал.