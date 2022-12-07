Обвиняемого в подготовке поджога петербургского военкомата оставили в СИЗО до марта

Дзержинский районный суд Петербурга 7 декабря продлил арест 26-летнему медику Максиму Асрияну, которого обвиняют в подготовке теракта (ч. 1 ст. 205 УК) из-за планов о поджоге военкомата Фрунзенского района. Обвиняемый останется в следственном изоляторе минимум до 8 марта 2023 года, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе судов.

Судья Ольга Андреева закрыла заседание от слушателей. Об этом просили следователь и прокурор. Представители ведомств объяснили свои ходатайства особенностями уголовного дела. Также прокурор добавил, что во время заседания может быть оглашена государственная тайна или другие сведения, охраняемые законом. После уточнения судьей, где прокурор нашел гостайну, представитель ведомства сослался на тайну предварительного следствия. Мать обвиняемого, которая приехала из Москвы, чтобы увидеть сына, тоже не смогла присутствовать на заседании.

Асрияна держат в СИЗО с октября. Его задержали в аэропорту Пулково, когда он пытался улететь в Сочи. Следствие полагает, что молодой человек собирался поджечь военкомат на Южном шоссе. По версии следствия, оказавшись ночью 1 октября у здания с необходимыми вещами для поджога, молодой человек передумал реализовывать свой план. Его якобы спугнул проезжающий патруль Росгвардии. Теперь ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Мать обвиняемого рассказала, что до несостоявшегося поджога он был в Грузии. Она настоятельно просила его не приезжать в Петербург, однако он решил вернуться за вещами.

— Он планировал учиться в Швеции, за границей. Он сдал экзамен, который давал ему возможность выехать в Швецию, учиться, работать. К сожалению, эти планы не осуществились, - рассказала мать Асрияна.

Мама арестованного медика рассказала, что за время в СИЗО у ее сына обострились проблемы со здоровьем. По ее словам, у него загиб желчного пузыря, из-за которого ему необходимо особое питание, которого нет в изоляторе.

Помимо подготовки к теракту, медбрата подозревают в связях с иностранными спецслужбами. Он это отрицает.

Константин Леньков