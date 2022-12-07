Член СПЧ Вышинский предложил Путину дополнить Уголовный кодекс статьей о "русофобии"

На встрече с президентом Владимиром Путиным член Совета по правам человека Кирилл Вышинский выступил с предложением включить в Уголовный кодекс новое наказание: по его мнению, ответственность должны люди, позволяющие себе "русофобию". Для этой провинности Вышинский, будучи также исполнительным директором МИА "Россия Сегодня", считает целесообразным написание отдельной уголовной статьи.

"Вроде выглядит наивно: кто испугается в Париже и Берлине? Но существуют соглашения о международной правовой помощи. Правовая оценка никогда не бывает лишней", - приводится фрагмент его речи в официальном Telegram-канале СПЧ.

В ходе мероприятия, которое, как и год назад, проводится по видеосвязи, Путин увидел в лице Совета по правам человека при администрации президента международный потенциал и достойную альтернативу мировым правозащитным институциям.

фото: president-sovet.ru