У Плугина появился новый заместитель

В петербургском главке МВД стал вакантным пост заместителя начальника управления по оперативной работе. Как пишет издание 78.ru со ссылкой на собственные источники, на это место теперь претендуют двое человек: это начальник УМВД по Красногвардейскому району Илья Ильин и начальник управления уголовного розыска Олег Колесников. Последний уже имеет опыт тесной работы с возглавляющим региональное управление Романом Плугиным.

Вакансия, в свою очередь, освободилась после того, как указом президента от 5 декабря бывшего замначальника управления по оперативной работе Игоря Парадеева перевели на должность прямого заместителя Плугина (всего таковых, согласно сайту ведомства, на сегодняшний день шестеро).

"По настроению могу сказать: вперед и вверх! Что касается преемника на посту замначальника по оперативной работе — этот вопрос остается на усмотрение руководства", - высказался Парадеев о своем повышении.

Примечательно, что новоявленный заместитель Плугина много лет работал в связке с бывшим начальником региональной полиции Сергеем Умновым, который с лета находится под арестом по коррупционному "делу трех генералов".