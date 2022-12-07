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Новости 21:05

Бросившей зажигательную смесь на митинге москвичке сократили срок в колонии

фото ЗакС политика Бросившей зажигательную смесь на митинге москвичке сократили срок в колонии

Мосгорсуд изменил приговор, вынесенный в марте активистке Анастасии Левашовой, которая на одной из пацифистских акций бросила бутылку с зажигательной смесью в сторону правоохранителей и получила за это два года колонии общего режима.

Москвичке, осужденной по ч.1 ст. 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), снизили срок на две недели. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на доверенные источники.

Во время следствия Левашова частично признала вину, уточнив, что "коктейль Молотова" изготовила собственными силами. Инцидент имел место на столичной акции 24 февраля, в день начала военной спецоперации на Украине.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр иноагентов


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