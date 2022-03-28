Из-за брошенного в сторону силовиков коктейля Молотова москвичку отправили в колонию

Суд в Москве приговорил к двум годам колонии общего режима участницу одной из несанкционированных февральских акций протеста Анастасию Левашову, передает "Интерфакс". По версии следствия, находясь в толпе, 22-летняя девушка бросила в сторону сотрудников правопорядка бутылку с зажигательной смесью. Дело возбудили по ст. 318 УК (нападение на представителя власти).

Свою вину участница протестов частично признала, отметив, что изготовила коктейль Молотова самостоятельно.

Отметим, что мероприятие, на котором имел место инцидент с участием Левашовой, состоялось 24 февраля, в первый день военной спецоперации России на Украине. О том, как прошла аналогичная акция в Петербурге, читайте в материале ЗАКС.Ру.