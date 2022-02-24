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Новости 23:26

СК возбудил уголовное дело в отношении москвички, кинувшей коктейль Молотова в сторону силовиков

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело в отношении москвички, кинувшей коктейль Молотова в сторону силовиков

Управление Следственного комитета по Москве отчиталось о возбуждении уголовного дела в отношении местной жительницы, которая могла бросить бутылку с зажигательной смесью в сторону сотрудников правоохранительных органов в ходе антивоенной акции.

Девушке - которой, как ранее сообщалось, - 22 года, инкриминируют статью УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК).

Ранее 24 февраля в МВД Москвы отчитались о более чем 600 задержанных в ходе антивоенных акций, прошедших в столице. В ходе мероприятия задерживали также журналистов.


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