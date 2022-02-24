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Новости 21:05

В Москве на акции против войны с Украиной девушка бросила коктейль Молотова в сторону силовиков

фото ЗакС политика В Москве на акции против войны с Украиной девушка бросила коктейль Молотова в сторону силовиков

Во время акции против войны РФ с Украиной, которая в эти минуты проходит в Москве, девушка бросила в сторону представителей правоохранительных органов предмет, похожий на коктейль Молотова, пишет Baza, публикуя видеозапись с происходящим.

Уточняется, что силовики задержали протестующую, ей 22 года. В какой отдел её доставят - не указано.

Согласно подсчётам "ОВД-Инфо"*, по всей России на антивоенных акциях задержали свыше 650 человек. 

ЗАКС.Ру следит за ситуацией и оперативно сообщает, что происходит в эти минуты в Петербурге  на демонстрации у Гостиного двора.

* Проект "ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных организаций - иностранных агентов


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