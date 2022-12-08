В 2022 году в России были осуждены за коррупцию около двух тысяч полицейских и военных

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин озвучил в интервью РИА "Новости" данные о количестве осужденных за коррупцию россиян за первые девять месяцев 2022 года. Из его слов следует, что больше всего привлеченных к уголовной ответственности приходится на сотрудников правоохранительных органов.

"Среди тех, кто привлечен к уголовной ответственности за коррупцию, в том числе 1,4 тысячи сотрудников правоохранительных органов, 679 военных, 420 должностных лиц органов местного самоуправления, 356 работников системы образования и 259 работников системы здравоохранения", — заявил Бастрыкин.

По сообщению главы СК, всего в этом году ведомство направило в суды дела о коррупции против 9,1 тысячи лиц. Бастрыкин указал, что количество отправленных дел с января по сентябрь оказалось почти таким же, как в целом за 2021 год.

Всего в 2022 году было расследовано 781 дело в отношении лиц с особым правовым статусом. Среди фигурантов председатель Следкома насчитал 66 депутатов органов местного самоуправления, 29 полицейских и по 10 руководителей следственных органов СК и сотрудников прокуратуры.

Согласно статистике прокуратуры Петербурга, с января по сентябрь 2022 года в городе было выявлено 485 коррупционных преступлений, что на 53 таких преступления меньше, чем в первые девять месяцев 2021 года. При этом количество привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию, наоборот, возросло: если в 2021 году было привлечено 320 петербуржцев, то в 2022-м стало на 45 фигурантов больше..

Фото: Telegram-канал "Следком"