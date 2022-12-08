МВД объявило в розыск блогера Камикадзе Ди*

Министерство внутренних дел объявило 8 декабря в федеральный розыск блогера Дмитрия Иванова*, также известного как Камикадзе Ди. Карточка с его именем появилась в ведомственной электронной базе.

Согласно представленным данным, Иванов* "разыскивается по статье УК". Какая именно статья Уголовного кодекса имеется в виду, МВД не указало.

В начале сентября появилась информация о возбуждении против Иванова* уголовного дела о распространении фейков про Вооруженные силы (ст. 207.3 УК РФ). Причиной этого называли видеоролики блогера относительно событий в Мариуполе, а также его высказывания об официальном представителе МИД Марии Захаровой.

Сам блогер с 2017 года находится вне пределов России. Его отъезд был связан с проверкой правоохранителями на предмет склонения граждан к суициду (ст. 110.1 УК РФ).

*Минюст внес Дмитрия Иванова в реестр иноагентов