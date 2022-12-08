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Новости 11:25

В Петербурге санкционировали реставрацию просфорного корпуса Александро-Невской лавры

фото ЗакС политика В Петербурге санкционировали реставрацию просфорного корпуса Александро-Невской лавры

Чиновники из петербургской Государственно-технической инспекции выдали разрешение на проведение реставрационных работ в одном из строений Александро-Невской лавры. Речь идет о "Корпусе просфорном с северными воротами главного двора", входящем в состав лавры как памятника федерального значения, сообщает сайт ГАТИ.

Здание, возведенное по проекту архитектора Пьетро Антонио Трезини, имеет 250-летнюю историю. Работы в нем, заказанные Минкультом, продлятся до октября 2025 года. Выполнять их будет ФГУП "Центральные научно-реставрационные проектные мастерские".

Нынешней осенью представители петербургской митрополии сочли, что на ремонт нуждающихся в нем зданий лавры и Духовной академии должно уйти порядка трех десятилетий. Всего работы, финансируемые в том числе из федерального бюджета, должны коснуться 24 объектов.

фото: gati-online.ru


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