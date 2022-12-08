Правительство назвало противоречащим законодательству проект о 13-й пенсии

Правительство представило отрицательный отзыв на законопроект фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме об установлении с текущего декабря выплаты 13-й пенсии. Причиной этого названо несоответствие инициативы пенсионному законодательству.

"Предоставление права на дополнительную страховую пенсию предполагает ее установление за тот же страховой стаж, с учетом которого назначена страховая пенсия по старости, что противоречит пенсионному законодательству Российской Федерации", — говорится в отзыве, подписанном вице-премьером — главой аппарата правительства Дмитрием Григоренко.

Не встретила одобрения кабмина и инициатива справороссов о двукратном увеличении размера страховой пенсии для граждан в возрасте от 70 лет и выше. Предложение было объявлено не соответствующим положениям закона "О страховых пенсиях", согласно которым "повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости устанавливается лицам, достигшим возраста 80 лет", что обусловлено их проблемами со здоровьем и появлением дополнительных расходов в связи с необходимостью постоянного ухода за ними.

Положение законопроекта об увеличении с полутора до трех лет срока ухода одного родителя за ребенком, засчитываемого в страховой стаж, также было отклонено.

"С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает", — говорится в тексте отзыва.

Законопроект о выплате 13-й пенсии начиная с декабря 2022 года был внесен на рассмотрение Госдумы 6 декабря. Лидер СРЗП Сергей Миронов объяснял необходимость новации "нерасторопностью" Министерства финансов, которое не успевает израсходовать бюджетные средства к концу года.