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Новости 11:53

Парнасский путепровод оборудовали современной системой освещения

фото ЗакС политика Парнасский путепровод оборудовали современной системой освещения

На Парнасском путепроводе в Петербурге, соединяющем два крупных спальных микрорайона, модернизировали систему освещения, передает пресс-служба Смольного. Работы закончились к двадцатилетию этой автомобильной дороги. Теперь путепровод и съезды с него освещают более сотни энергосберегающих светодиодных фонарей. В рамках реконструкции комитет по энергетике решил также установить дополнительные яркие светильники вдоль пешеходной дорожки возле домов 151 и 153 по проспекту Энгельса: она проложена параллельно одному из съездов.

"Мосты и путепроводы — важнейшие элементы транспортной инфраструктуры города. Они должны быть освещены так же ярко и равномерно, как и магистрали, по которым они проходят, или улицы, которые они соединяют", - считает губернатор Александр Беглов.

Для того, чтобы снизить нагрузку на востребованную магистраль, работы проводили по ночам и в итоге выполнили подряд на полгода раньше срока.

фото: пресс-служба Смольного


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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