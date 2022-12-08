Попова ждет пика заболеваемости гриппом к концу декабря

Глава Роспотребнадзора Анна Попова полагает, что пик заболеваемости гриппом можно ожидать в России к наступлению новогодних праздников, передает 8 декабря "Интерфакс". По ее мнению, это станет возможным в случае, если россияне массово откажутся от соблюдения профилактических мер.

"Если мы сейчас забудем обо всех мерах профилактики и начнем интенсивно в большом сообществе, большом количестве, скоплении людей готовиться к Новому году, то да, мы как раз к празднику можем получить этот самый пик", — приводит агентство слова Поповой, сказанные в интервью каналу "Россия "24".

Чиновница отметила, что к настоящему моменту свиной грипп зафиксирован в 74 регионах России. При этом серьезность ситуации с заболеваемостью варьируется от одного региона к другому, добавила она. В целом же, говоря о гриппе, Попова заявила, что он пришел в этом году всерьез.

"За прошлую неделю заболело более 1,2 миллиона человек с суммой острых респираторных инфекций и гриппом. Это много", — озвучила данные статистики глава Роспотребнадзора.

Также Попова призвала россиян привиться от гриппа до конца недели. "На этой неделе тем, кто еще не вакцинировался, у кого еще есть для этого основания, вакцинироваться нужно. На следующей неделе это будет уже несвоевременно", — заявила она.

Ранее ведомство сообщило о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ на 23,3% за неделю. При этом РПН уведомил о вакцинации 49,5% жителей страны.