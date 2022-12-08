Песков сослался на Зеленского, отвечая на вопрос о сроках завершения СВО

Специальная военная операция может завершиться в любое время, будь на то желание официального Киева, заявил 8 декабря журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он выразил мнение, что украинский глава Владимир Зеленский сам об этом осведомлен.

"Зеленский знает, когда это все может закончиться, это все может закончиться завтра при желании [киевских властей]", — приводит ТАСС слова Пескова.

Слова представителя Кремля относились к опубликованному изданием Politico видеообращению Зеленского, в котором тот допустил возможность завершения конфликта уже в 2023 году. "Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время", — произнес в своей речи украинский президент.

Кроме того, Песков прокомментировал решение журнала Time назвать Зеленского "человеком года". "Мы видим, что редакционная линия издания не выходит за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит абсолютно зашоренный, антироссийский и оголтело-русофобский характер", — дал свою оценку пресс-секретарь [цитата по "Интерфаксу"]. При этом он признал наличие у журнала собственных редакционных критериев, с которыми "можно соглашаться или не соглашаться".

Ранее Time объявил человеком 2022 года Владимира Зеленского и "дух Украины". Владимир Путин получал соответствующий статус в 2007 году, а в 2018 году он появился на обложке журнала в образе царя. В январе 2022 года место на обложке журнала досталось Алексею Навальному.