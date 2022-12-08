На фигурантов экономических дел, женщин и детей перестанут надевать наручники

МВД разослало в региональные управления указания, запрещающие необоснованное использование наручников при контакте с фигурантами уголовных дел. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

"В частности, запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений", - уточнила она.

Накануне проблему на встрече с президентом Владимиром Путиным подняла член СПЧ и автор "Московского комсомольца" Ева Меркачева. Глава государства в ответ рассудил, что доставлять в суд фигурантов экономических дел в кандалах недопустимо, и пообещал передать Верховному суду и Следственному комитету эту установку.