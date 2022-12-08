ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:27

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об оказании психологической помощи ветеранам

фото ЗакС политика ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об оказании психологической помощи ветеранам

Сенаторы и депутаты Государственной думы от ЛДПР внесли 8 декабря на рассмотрение парламента законопроект о праве ветеранов боевых действий и членов из семей на оказание психологической помощи. Документ доступен для ознакомления в электронной базе Госдумы.

Инициатива предполагает внесение поправок в закон "О ветеранах". Авторы проекта намерены наделить правом на получение психологической помощи ветеранов, членов семей погибших инвалидов, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Кроме того, участникам и инвалидам боевых действий предлагается дать право на получение медико-психологической реабилитации при наличии соответствующих показаний.

"Актуальность и своевременность данного законопроекта обусловлена также участием военнослужащих в специальной военной операции", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Днем ранее депутаты Заксобрания Петербурга поддержали в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность оказания психологической помощи гражданам, проживавшим или работавшим в зоне ЧС. Сейчас они имеют право на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости8 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама