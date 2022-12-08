ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об оказании психологической помощи ветеранам

Сенаторы и депутаты Государственной думы от ЛДПР внесли 8 декабря на рассмотрение парламента законопроект о праве ветеранов боевых действий и членов из семей на оказание психологической помощи. Документ доступен для ознакомления в электронной базе Госдумы.

Инициатива предполагает внесение поправок в закон "О ветеранах". Авторы проекта намерены наделить правом на получение психологической помощи ветеранов, членов семей погибших инвалидов, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Кроме того, участникам и инвалидам боевых действий предлагается дать право на получение медико-психологической реабилитации при наличии соответствующих показаний.

"Актуальность и своевременность данного законопроекта обусловлена также участием военнослужащих в специальной военной операции", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Днем ранее депутаты Заксобрания Петербурга поддержали в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность оказания психологической помощи гражданам, проживавшим или работавшим в зоне ЧС. Сейчас они имеют право на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии.