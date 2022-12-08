Петербургских водителей станут предупреждать об уборке снега на платных парковках

Владельцы автомобилей в Петербурге смогут узнавать о готовящейся зимней уборке в зоне платной парковки не позднее, чем за сутки, пишет "Фонтанка" со ссылкой на центр управления парковками. Чиновники хотят усовершенствовать новой услугой мобильное приложение "Парковки Санкт-Петербурга".

Сообщения о готовящейся расчистке снега будут приходить в виде push-уведомлений. В них будут указаны даты и улицы, выбранные коммунальщиками для снежной уборки.

На неделе комитет по транспорту анонсировал изменения в порядке оплаты парковок: в марте начиная со второго часа парковки ее оплату сделают поминутной. Чиновники объясняют инициативу желанием сэкономить деньги автовладельцев.