Весной оплата парковки в Петербурге станет поминутной со второго часа

Петербургский комитет по транспорту рассказал о планах изменить механизм оплаты парковок. Как и ожидалось год назад, чиновники намерены сделать оплату поминутной начиная со второго часа. Утверждается, что мера призвана дать водителям сэкономить. Вступить в силу нововведение должно в марте. На сегодняшний день час парковки стоит сто рублей даже для тех, кто оставил автомобиль на двадцать минут.

"Комитетом по транспорту направлен запрос в ГИБДД с просьбой рассмотреть возможность корректировки ГОСТ Р 52289 с целью предоставления возможности увеличения количества парковочных мест на улицах в зоне ЕГПП [Единого городского парковочного пространства] в тех случаях, где это не повлияет на безопасность дорожного движения", - также гласит сообщение.

Отметим, что парковки в связи с увеличением числа платных машиномест остаются одной из болезненных тем в Петербурге последних полутора месяцев. Например, жители Адмиралтейского района пытаются бороться за изменения правил платной парковки. Комитет по транспорту пока далеко не во всем идет с ними на компромисс.