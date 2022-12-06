Комтранс сообщил об изменениях в зоне платной парковки на территории Адмиралтейского района

Комитет по транспорту выпустил 6 декабря заявление с рассказом о корректировках схемы движения транспорта в зоне платной парковки в Адмиралтейском районе. По сообщению чиновников, с начала ноября, когда здесь появилась зона платной парковки, были подготовлены изменения по 13 адресам, включая корректировку разметки, перестановку дорожных знаков, создание дополнительных мест для стоянки машин инвалидов и прочее.

В комтрансе уточнили, что правки ведутся в соответствии с требованиями петербуржцев. "Анализируются все поступающие обращения и предложения от граждан, оперативно отрабатываются жалобы о нарушении правил парковки", — говорится в сообщении.

Среди прочего, дополнительные места для инвалидов появились на улице Лабутина, ожидается их появление на улице Рубинштейна. "По просьбам граждан в зоне платной парковки будут установлены около сотни дополнительных паркоматов", — продолжили в комтрансе, пообещав распределить устройства среди 12 муниципальных округов в Центральном и Адмиралтейском районах. Всего к концу 2022 года в зоне платной парковки должно будет работать 307 паркоматов.

Накануне депутат Заксобрания Борис Вишневский опубликовал ответ комитета по транспорту на его обращение касательно платных парковок, "основанное на сотнях жалоб жителей Коломны". Из документа следовало, что чиновники отмели все представленные им пожелания горожан.

Зона платной парковки заработала в Адмиралтейском районе с 1 ноября. За прошедшее время в ЗакСе прошло первое заседание рабочей группы, посвященное связанным с этим проблемам.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"