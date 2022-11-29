В ЗакСе состоялось первое заседание рабочей группы по платным парковкам

Рабочая группа по платным парковкам, сформированная комиссией Заксобрания по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, провела свое первое заседание 29 ноября, следует из информации петербургского парламента. Помимо депутатов ЗакСа в мероприятии участвовали представители городского комитета по транспорту, муниципальные депутаты и активисты.

Само заседание прошло спустя немногим менее месяца с момента включения полутора сотен улиц в Адмиралтейском районе в зону платной парковки, что стимулировало отдельный интерес участников к этой территории.

Депутаты и общественники перечислили ряд претензий к организации платных стоянок в городе. Они указали на перегруженность дворов после перевода улиц в зону платной парковки, на уменьшение количества бесплатных мест для транспорта, а также на сложности с получением парковочных разрешений. Попутно выступавшие раскритиковали правило, согласно которому парковочное разрешение действует исключительно в пределах муниципалитета, лишая автовладельцев права на бесплатную парковку в соседних МО.

"Люди живут в одном округе, но возят детей в детский сад и школу в другой. Там они рискуют получить штраф за парковку, потому что за бесплатные 15 минут бывает трудно успеть решить все вопросы. Такая же ситуация с посещением поликлиник", — приводит пресс-служба ЗакСа слова депутата Наталии Астаховой.

Зампред комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков в ответ сослался на небольшой срок с момента расширения зоны платной парковки, из-за которого, по его мнению, пока не виден положительный эффект от новации. При этом он сослался на Центральный район, заявив о снижении там трафика и увеличении количества свободных мест для машин.

Об итогах встречи в своем Telegram-канале написал депутат Борис Вишневский, который анонсировал законопроект "Яблока" о платных парковках. По его утверждению, соответствующая инициатива уже готова и направлена на юридическое заключение. "Поскольку комтранс не хочет прислушиваться к нашим предложениям, ничего не хочет менять, и хочет все решать сам, единственный выход — так изменить городское законодательство, чтобы ключевые вопросы организации платных парковок решались законом, а не исполнительной властью", — выразил точку зрения парламентарий.

Напомним, что спустя неделю после расширения зоны платной парковки на Адмиралтейский район Вишневский обратился в комитет по транспорту и передал жалобы местных жителей на нововведение. На прошлой неделе депутат Госдумы Сергей Соловьев призвал губернатора Александра Беглова решить проблему с платной парковкой в том же районе, сославшись на жалобы избирателей.

Фото: assembly.spb.ru