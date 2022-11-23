Думский депутат Соловьев попросил Беглова решить проблему с парковкой в Адмиралтейском районе

Член фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Соловьев направил обращение губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой решить проблему с платной парковкой в Адмиралтейском районе. Об этом парламентария попросили избиратели. Текст обращения единоросс опубликовал в своем Telegram-канале 23 ноября.

В своем письме Соловьев отметил, что из-за введения системы платной парковки в районе местные жители вынуждены длительное время проводить в пробках и подолгу искать свободное место для своего автомобиля.

"Проживая на территории МО "Сенной округ", поликлинику посещаю в МО "Адмиралтейский округ", туда же в школу творчества водил свою старшую дочь. Зачастую передвигаться по району — необходимость и сделать это без автомобиля пожилым людям и родителям с детьми крайне проблематично. Невозможность использования адмиралтейцами парковочного разрешения на всей территории района делает затруднительным посещение социальных объектов", - написал Соловьев.

Политик отметил, что местное самоуправление не успевает своевременно реагировать на решения Смольного. В целом расширение зоны платной парковки он одобряет, но подчеркивает неучтенные особенности Адмиралтейского района. Соловьев считает, что нынешние границы муниципалитетов не актуальны и доставляют жителям "массу неудобств".

Напомним, зона платной парковки начала действовать в районе с 1 ноября. В нее попали 153 улицы. С первого дня адмиралтейцы начали выступать против. Жители требуют признать эксперимент неудачным и отменить его до разработки нового проекта. В Заксобрании решили сформировать рабочую группу, которая займется вопросами платной парковки.

Константин Леньков