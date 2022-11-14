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Новости 15:29

В ЗакСе решили создать рабочую группу по платным парковкам

фото ЗакС политика В ЗакСе решили создать рабочую группу по платным парковкам

На заседании комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры 14 ноября депутаты решили создать рабочую группу по вопросу оплаты парковок, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Председатель комиссии и депутат от "Единой России" Алексей Цивилев сообщил, что к нему обращались однопартийцы с указанием на существующие трудности по платной парковке в центре города. В частности, по его словам, на проблему обратили внимание Наталия Астахова, Александр Ржаненков и Константин Чебыкин

Астахова рассказала, что к ней обращаются жители Адмиралтейского района по теме платных парковок. Одна из основных проблем - организация места для стоянки автомобилей местных жителей, сообщила депутат. 

 ⁃ Люди столкнулись с тем, что они не могут подъехать к поликлиникам, они не могут подъехать к школам и детским садам, нормально высадить и быть спокойным за своего ребtнка, - сказала Астахова. 

По ее словам, ещё одна проблема - ранее парковавшиеся на улицах машины теперь паркуются во дворах. Местные жители вынуждены ставить свои автомобили на улице, а ночью перепарковывать их, заявила Астахова.

Она выразила желание войти в рабочую группу. Также из присутствовавших на заседании комиссий депутатов такое желание изъявил Алексей Далматов.

София Саттарова


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Упоминаемые персоны
Астахова Наталия Владимировна 
Далматов Алексей Анатольевич 
Ржаненков Александр Николаевич 
Цивилев Алексей Николаевич 
Чебыкин Константин Александрович 




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