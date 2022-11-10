В МО "Коломна" прошел сбор подписей против платной парковки

Жители Адмиралтейского района вечером 9 ноября провели встречу по сбору подписей против введения платной парковки в Адмиралтейском районе, рассказал ЗАКС.Ру депутат муниципального совета МО "Коломна" Илья Киселев. По словам мундепа, на встречу пришли около 70-100 человек.

Жители округа подписывали обращение на имя губернатора Александра Беглова. В нем они указали на трудности с парковкой, с которыми успели столкнуться. Среди них сокращение количества парковочных мест, ограничение действия абонемента для местных жителей границами муниципалитета, а также неучтенная, по мнению подписантов, специфика района - до "Адмиралтейских верфей" добраться на общественном транспорте сложно, а станция метро "Театральная" так и не введена в эксплуатацию.

"Мы, жители Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, крайне обеспокоены действиями городских властей, которые без всякой объективной необходимости ухудшают жизнь каждого из нас", - говорится в письме.

Авторы обращения просят признать "эксперимент" с платной парковкой в Адмиралтейском районе неудачным и отложить его до разработки другого проекта или дождаться открытия станции метро.

Также, отметил Киселев, некоторые из собравшихся писали обращения к депутатам Заксобрания: единороссу Наталии Астаховой, которая избиралась от Адмиралтейского района, и "яблочнику" Борису Вишневскому, который уже обращался в Смольный с просьбой отложить введение платной парковки в районе.

Киселев добавил, что подобные встречи проходят и в других округах Адмиралтейского района.

Напомним, зону платной парковки в районе ввели 1 ноября. В неё включили 153 улицы. До этого аналогичная программа действовала в Центральном районе.

Константин Леньков, фото: Илья Киселев