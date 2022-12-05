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Новости 15:53

Комтранс отклонил все предложения жителей Коломны относительно платных парковок

фото ЗакС политика Комтранс отклонил все предложения жителей Коломны относительно платных парковок

Петербургский комитет по транспорту не захотел удовлетворять ни одну из жалоб жителей Адмиралтейского района, недовольных нынешней ситуацией с платными парковками. Это следует из ответа, полученного депутатом ЗакСа Борисом Вишневским и опубликованного в его Telegram-канале.

В частности, чиновники сочли нецелесообразным делать парковку бесплатной по праздникам и выходным. Отвергли они и идею оформления льготного парковочного разрешения без согласия всех собственников жилья. Кроме того, в комитете не согласны идти навстречу родителям и предоставлять льготные разрешения для парковки возле школ и детских садов. Такой же отказ получили посетители медучреждений, уже имеющие на руках запись к врачу.

Наконец, в Смольном не готовы распространять действие льготного парковочного разрешения на границы всего района, а не только конкретного муниципалитета. 

Вишневский, в свою очередь, позицией чиновников недоволен.

"Значит, надо отнимать у них полномочия решать эти вопросы. Принимать закон (проект уже готов и направлен фракцией "Яблоко" на юридическое заключение") о том, что эти вопросы решаются законом. Представительной властью, а не исполнительной", - заключил он.

Напомним, что с 1 ноября в Адмиралтейском районе более 11 тысячи машиномест попали в зону платной парковки. В ЗакСе организовали целую рабочую группу по актуальной проблеме.


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Вишневский Борис Лазаревич 




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