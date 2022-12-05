Комтранс отклонил все предложения жителей Коломны относительно платных парковок

Петербургский комитет по транспорту не захотел удовлетворять ни одну из жалоб жителей Адмиралтейского района, недовольных нынешней ситуацией с платными парковками. Это следует из ответа, полученного депутатом ЗакСа Борисом Вишневским и опубликованного в его Telegram-канале.

В частности, чиновники сочли нецелесообразным делать парковку бесплатной по праздникам и выходным. Отвергли они и идею оформления льготного парковочного разрешения без согласия всех собственников жилья. Кроме того, в комитете не согласны идти навстречу родителям и предоставлять льготные разрешения для парковки возле школ и детских садов. Такой же отказ получили посетители медучреждений, уже имеющие на руках запись к врачу.

Наконец, в Смольном не готовы распространять действие льготного парковочного разрешения на границы всего района, а не только конкретного муниципалитета.

Вишневский, в свою очередь, позицией чиновников недоволен.

"Значит, надо отнимать у них полномочия решать эти вопросы. Принимать закон (проект уже готов и направлен фракцией "Яблоко" на юридическое заключение") о том, что эти вопросы решаются законом. Представительной властью, а не исполнительной", - заключил он.

Напомним, что с 1 ноября в Адмиралтейском районе более 11 тысячи машиномест попали в зону платной парковки. В ЗакСе организовали целую рабочую группу по актуальной проблеме.