"Фонтанка": В Петербурге задержали начальника отдела полиции №36

Сотрудники Следственного комитета 8 декабря пришли в рабочий кабинет к начальнику отдела полиции Выборгского района Петербурга №36 Роману Романову с обыском, после чего задержали его и увезли на допрос. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, 43-летнему силовику инкриминируют получение взяток (ст. 290 УК) от владельцев трех борделей, которым он благоволил. Примечательно, что увеселительные заведения расположены не на подведомственной ОВД территории.

За свою карьеру Романов успел поработать в различных силовых структурах: в Федеральной службе судебных приставов, таможенной службе и ГИБДД. На своей нынешней должности он находится около года.