Либерал-демократы предложили разрешить молодежи голосовать с 16 лет

Сенатор и группа депутатов от ЛДПР разработали и внесли 9 декабря на рассмотрение Госдумы законопроект о снижении возрастного порога для участия в голосовании до 16 лет, сообщается в Telegram-канале "Фракция ЛДПР в ГД".

"Гражданин по достижении 16 лет может вступить в брак, работать и вести бизнес. Всё это обусловлено тем, что подростки взрослеют гораздо раньше, чем принято считать", — полагают либерал-демократы.

Как считают законотворцы, если в 16 лет молодые люди имеют право создавать и обеспечивать семьи, то они же способны и голосовать на выборах. Снижение возрастного порога позволит увеличить количество избирателей на три миллиона человек, подсчитали авторы проекта, причем большинство молодежи "будут мотивированы голосовать и пойдут на участки".

В обоснование важности проекта в ЛДПР сослались на "множество соответствующих запросов" в свой адрес от юных россиян.

Стоит отметить, что либерал-демократы не единственные, кто обращает в последнее время свое внимание на молодежь. Ранее первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко назвал в выступлении перед юными мастерами боевых искусств высшей миссией "возможность встать на защиту своего народа и своей страны".