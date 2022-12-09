Краснов насчитал 11 прокурорских работников, осужденных за коррупцию с начала года

Генеральный прокурор Игорь Краснов в интервью ТАСС 9 декабря озвучил данные по количеству прокурорских работников, осужденных за преступления коррупционной направленности в 2022 году. По его словам, речь идет об 11 сотрудниках ведомства.

"Мы жестко и принципиально реагируем на факты проявления коррупции в собственных рядах — в текущем году за такие преступления осуждено 11 прокурорских работников", — заявил Краснов. При этом он поделился мнением о том, что никакой правовой статус "не может быть защитой от ответственности за коррупцию".

В то же время генпрокурор пожаловался на множество спекуляций в вопросе привлечения к ответственности должностных лиц. "Привлекут к ответственности должностное лицо, одна из версий — кому-то перешел дорогу, он сам жертва, его жалеют. Не привлекут — значит, откупился, ему все дозволено", — поделился размышлениями Краснов.

Днем ранее данными об осужденных за коррупцию делился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. С его слов вышло, что с начала года к уголовной ответственности были привлечены около 1,4 тысячи сотрудников правоохранительных органов, а вместе с ними и 679 военнослужащих.