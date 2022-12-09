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Новости 11:59

Шесть из десяти петербуржцев привились от гриппа, следует из слов Эргашева

фото ЗакС политика Шесть из десяти петербуржцев привились от гриппа, следует из слов Эргашева

В общей сложности 60,5 % петербуржцев вакцинировались от гриппа, рассказал вечером 8 декабря в своем Telegram-канале вице-губернатор Олег Эргашев. В абсолютных цифрах речь идет о 3 255 750 горожанах.

Всего на этой неделе в 13 районах города работали 133 прививочные бригады. За это время вакцинацию прошли 32 205 человек.

В то же время Эргашев признал превышение эпидпорога в городе по заболеваемости ОРВИ. "Высокий охват населения профилактическими прививками предотвращает тяжелое течение заболевания и позволяет сдерживать эпидемические подъемы заболеваемости", — отметил он.

Что касается коронавирусной инфекции, то привиться от нее можно в 161 пункте вакцинации, при этом в 90 городских учреждениях используется назальная вакцина. К настоящему времени интраназально привились от ковида свыше 18 тысяч человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала пик заболеваемости гриппом в России к наступлению новогодних праздников в случае, если россияне не будут соблюдать меры профилактики. Всего за прошлую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 1,2 миллиона человек, отметила она.


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