В День Героев Отечества Беглов и Бельский рассказали о "силе духа" раненых бойцов СВО

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов и спикер городского Законодательного собрания Александр Бельский возложили цветы к обелиску "Город-Герой Ленинград" на площади Восстания по случаю Дня Героев Отечества, передаёт пресс-служба ЗакСа.

В церемонии также участвовали полпред президента по СЗФО Александр Гуцан, депутаты Заксобрания Алексей Зинчук, Андрей Малков, Любовь Менделеева, Антон Соловьев, а также депутат Госдумы Михаил Романов и представители городских общественных организаций.

После завершения мероприятия делегация направилась в Смольный, где чиновники и народные избранники встретились с Героями Советского Союза и Героями РФ, в числе которых была действующий депутат петербургского парламента, шестикратная олимпийская чемпионка по лыжному спорту Любовь Егорова.

Беглов и Бельский поздравили всех присутствовавших с памятным днём, параллельно вспомнив о помощи Мариуполю и мобилизованным петербуржцам.

"Мы посещали наших раненых бойцов в Военно-медицинской академии, беседовали с ними. На таких людях держится наша страна. Их сила духа, мужество – пример того, как надо защищать Родину, для всего подрастающего поколения. В тяжелых испытаниях <...> нужно, чтобы молодежь гордилась своей страной, ее достижениями, гордилась своими героями", - считает Бельский.

Фото: пресс-служба Заксобрания