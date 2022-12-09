В Центробанке высказались за постепенное сворачивание льготной ипотеки

Банк России полагает нужным постепенное сворачивание в стране программы льготной ипотеки, сообщило 9 декабря ТАСС со ссылкой на слова замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Руслана Булатова. Тот полагает, что к настоящему времени строительная отрасль "подсела как на иглу на льготную ипотеку".

Выступление Булатова прозвучало на онлайн-конференции для застройщиков. В своей речи он заявил, что финансовый регулятор всегда скептически относился к любым программам субсидирования. "В целом любая программа субсидирования искажает цены, она создает дисбаланс в долгосрочной перспективе", — выразил мнение представитель ЦБ.

Булатов заявил, что за время действия льготной ипотеки цены на первичное и вторичное жилье "разъехались". При этом он поделился ощущением, что сейчас на первичном рынке "не осталось никакой рыночной ипотеки".

"Знаете, сейчас такое ощущение, что строительная отрасль подсела как на иглу на льготную ипотеку, и чем дольше сидишь, тем больнее слезать", — резюмировал представитель ЦБ и добавил, что Банк России выступает за последовательное сворачивание льготной ипотеки.

Ранее своими сомнениями касательно целесообразности продления льготной ипотеки поделилась первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Она назвала льготную ипотеку антикризисной мерой, которая более не нужна.