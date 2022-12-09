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Новости 14:22

Кабмин на полгода продлил разрешение российским компаниям не раскрывать финансовую отчетность

фото ЗакС политика Кабмин на полгода продлил разрешение российским компаниям не раскрывать финансовую отчетность

Российские компании смогут не раскрывать свою годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность в течение еще полугода — вплоть до 1 июля 2023 года, сообщила пресс-служба правительства 9 декабря. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Решение принято для снижения риска использования чувствительной информации из отчётности недружественными странами, которые вводят санкции в отношении российских компаний", — объяснили в кабинете министров необходимость принятой меры.

Изначально предельным сроком действия нормы значилось 31 декабря 2022 года.

В конце ноября правительство продлило до 1 июля 2023 года срок действия разрешения эмитентам ценных бумаг не раскрывать корпоративную информацию. В качестве объяснения этого было названо стремление защитить их от действия зарубежных санкций.


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