Кабмин на полгода продлил разрешение российским компаниям не раскрывать финансовую отчетность

Российские компании смогут не раскрывать свою годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность в течение еще полугода — вплоть до 1 июля 2023 года, сообщила пресс-служба правительства 9 декабря. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Решение принято для снижения риска использования чувствительной информации из отчётности недружественными странами, которые вводят санкции в отношении российских компаний", — объяснили в кабинете министров необходимость принятой меры.

Изначально предельным сроком действия нормы значилось 31 декабря 2022 года.

В конце ноября правительство продлило до 1 июля 2023 года срок действия разрешения эмитентам ценных бумаг не раскрывать корпоративную информацию. В качестве объяснения этого было названо стремление защитить их от действия зарубежных санкций.