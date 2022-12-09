"Мы с вами выиграли этот суд": Яшин* прокомментировал вынесенный ему приговор

В Telegram-канале Ильи Яшина* вскоре после вынесения ему приговора появился пост с комментарием от имени политика. В тексте выражается мнение, что "авторы приговора оптимистично оценивают перспективы Путина" и обещаются перемены в России.

"Этим истеричным приговором власть хочет запугать нас всех, но по факту лишь показывает свою слабость. Сильные лидеры спокойны и уверены в себе, и лишь слабаки стремятся заткнуть всем рот, выжечь любое инакомыслие", — говорится в посте.

"У нас нет повода для грусти, потому что мы с вами выиграли этот суд, друзья", — обращается Яшин* к читателям. По мнению оппозиционера, ему удалось превратить суд в трибуну для выражения своих пацифистских взглядов, а символом всего процесса он объявил "трясущиеся руки гособвинителя".

В финале автор поста выразил мнение, что "перемены не за горами" и потому в дальнейшем ему и единомышленникам предстоит "большая работа по восстановлению справедливости и гуманизма в своей стране".

Сегодня Мещанский суд Москвы приговорил Яшина* к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, признав виновным в распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ). После отбытия наказания политик должен будет в течение четырех лет соблюдать запрет определенных действий, включая пользование интернетом.

*Минюст внёс Илью Яшина в реестр иноагентов